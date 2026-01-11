Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Globo de Ouro 2026: saiba quem disputa estatuetas com ‘O Agente Secreto’ e Wagner Moura

Nesse domingo (11), o cinema brasileiro concorre em uma das maiores premiações do cinema e televisão com filme de Kleber Mendonça Filho

Lívia Ximenes
fonte

Wagner Moura é o primeiro ator brasileiro indicado a Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro (Foto:Divulgação)

O cinema brasileiro concorre, nesse domingo (11), em três categorias no Globo de Ouro 2026. O filme “O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado à premiação e pode ser vitorioso. A produção disputa como Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, enquanto Wagner Moura, estrela da obra, está entre os eleitos a Melhor Ator em Filme de Drama.

VEJA MAIS

image Que horas começa o Globo de Ouro 2026? Veja onde assistir à premiação
Wagner Moura e o filme “O Agente Secreto” podem garantir mais prêmios ao Brasil nesse domingo (11)

image Globo de Ouro 2026 pode consagrar Wagner Moura por 'O Agente Secreto'
Filme de Kleber Mendonça Filho concorre em três categorias, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Estrangeira

image Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ são indicados ao Globo de Ouro; confira a lista completa
O baiano concorre na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, enquanto a produção disputa como Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

Quem concorre com “O Agente Secreto" no Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Drama?

No Globo de Ouro 2026, cinco longas concorrem com “O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, na categoria Melhor Filme de Drama: "Frankenstein" (dir. Guillermo del Toro), "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (dir. Chloé Zhao), "Foi Apenas um Acidente" (dir. Jafar Panahi), "Valor Sentimental" (dir. Joachim Trier) e "Pecadores" (dir. Ryan Coogler).

Quem concorre com “O Agente Secreto" no Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa?

O longa “O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre com cinco filmes no Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa: "Foi Apenas um Acidente" (dir. Jafar Panahi - Irã), "No Other Choice" (dir. Park Chan-wook - Coreia do Sul), "Valor Sentimental" (dir. Joachim Trier - Noruega), “Sirat” (dir. Óliver Laxe - Espanha/França) e "The Voice Of Hind Rajab" (dir. Kaouther Ben Hania - Tunísia).

Quem concorre com Wagner Moura, de “O Agente Secreto", no Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Ator em Filme de Drama?

No Globo de Ouro 2026, outros cinco atores concorrem com Wagner Moura, de “O Agente Secreto", na categoria Melhor Ator em Filme de Drama: Joel Edgerton ("Sonhos de Trem"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de Lutador: The Smashing Machine"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do Desconhecido").

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

indicados globo de ouro

Globo de Ouro 2026

O Agente Secreto

Wagner Moura

Kleber Mendonça Filho
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

NO CINEMA

Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

Produções disponíveis no streaming ajudam a contextualizar a crise política, a ingerência externa e os impactos do conflito na América Latina

03.01.26 16h59

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda