Globo de Ouro 2026: saiba quem disputa estatuetas com ‘O Agente Secreto’ e Wagner Moura

O cinema brasileiro concorre, nesse domingo (11), em três categorias no Globo de Ouro 2026. O filme “O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado à premiação e pode ser vitorioso. A produção disputa como Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, enquanto Wagner Moura, estrela da obra, está entre os eleitos a Melhor Ator em Filme de Drama.

VEJA MAIS

Quem concorre com “O Agente Secreto" no Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Drama?

No Globo de Ouro 2026, cinco longas concorrem com “O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, na categoria Melhor Filme de Drama: "Frankenstein" (dir. Guillermo del Toro), "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (dir. Chloé Zhao), "Foi Apenas um Acidente" (dir. Jafar Panahi), "Valor Sentimental" (dir. Joachim Trier) e "Pecadores" (dir. Ryan Coogler).

Quem concorre com “O Agente Secreto" no Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa?

O longa “O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre com cinco filmes no Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa: "Foi Apenas um Acidente" (dir. Jafar Panahi - Irã), "No Other Choice" (dir. Park Chan-wook - Coreia do Sul), "Valor Sentimental" (dir. Joachim Trier - Noruega), “Sirat” (dir. Óliver Laxe - Espanha/França) e "The Voice Of Hind Rajab" (dir. Kaouther Ben Hania - Tunísia).

Quem concorre com Wagner Moura, de “O Agente Secreto", no Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Ator em Filme de Drama?

No Globo de Ouro 2026, outros cinco atores concorrem com Wagner Moura, de “O Agente Secreto", na categoria Melhor Ator em Filme de Drama: Joel Edgerton ("Sonhos de Trem"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de Lutador: The Smashing Machine"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do Desconhecido").