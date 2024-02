Filmes individuais sobre integrantes dos Beatles serão produzidos por Sam Mendes

A trajetória de cada integrante dos Beatles será retratada em quatro filmes individuais, lançados em 2027 nos cinemas. A informação foi divulgada pela Sony Pictures e o diretor Sam Mendes, responsáveis pelo projeto. As obras retratarão as histórias de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Pela primeira vez, todos os direitos foram entregues para produção cinematográfica pela produtora Apple Corps Ltd., a banda - representada por McCartney e Starr - e as famílias de Lennon e Harrison. Além dos direitos totais para contar as histórias, as músicas também estão livres para uso.

Sam Mendes, diretor de “007: Operação Skyfall”, “1917” e “Beleza Americana” (ganhou o Oscar), é o idealizador dos filmes. Todas as obras estarão interligadas e a produção também conta com Pippa Harris e Julie Pastor. O produtor executivo será Jeff Jones, pela Apple Corps Ltd.

“Esse projeto nasce de uma ideia que Sam teve há um ano, e é um testamento de seu brilhantismo criativo e poder de persuasão para que Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon e Olivia Harrison respondam de forma tão afetuosa e empolgada assim que ele os abordou”, fala Pippa Harris.

A Sony Pictures é financiadora e distribuidora dos filmes. Posteriormente, serão divulgadas informações sobre a ordem de lançamento e as datas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)