Fernanda Torres é indicada ao Oscar 2025 pela atuação em 'Ainda Estou Aqui'

O filme ‘Ainda Estou Aqui’ foi indicada ao Oscar 2025 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, para Fernanda Torres, marcando a presença do Brasil na maior premiação da indústria do cinema. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (23), às 10h50 (horário de Brasília), em uma transmissão ao vivo no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills, conduzida por Rachel Sennott e Bowen Yang. A cerimônia de entrega dos prêmios está programada para 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood.

VEJA MAIS