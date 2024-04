‘Duna: Parte 2’ ultrapassa bilheteria de primeiro filme e atinge mais de US$ 620 milhões

“Duna: Parte 2”, filme dirigido por Denis Villeneuve, ultrapassou a bilheteria total do primeiro filme no último final de semana. O longa atingiu a marca de US$ 626,1 milhões, sendo o sétimo filmado em IMAX com a melhor arrecadação. A obra conta com o elenco formado por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Javier Bardem.

Chani (Zendaya) (Reprodução)

O primeiro filme de “Duna”, lançado em 2021, teve pouco mais de US$ 400 milhões na bilheteria total. Dave Bautista e Josh Brolin retornaram aos papéis no segundo longa, que teve estreia de Florence Pugh, Léa Seydoux e Austin Butler na história.

Filme "Duna: Parte 2" (Reprodução)

“Duna: Parte 2” chega ao streaming no dia 14 de abril, no catálogo da Claro TV+.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)