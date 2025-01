Dira Paes celebra prêmio de Fernanda Torres no Globo de Ouro e pede recepção em carro de bombeiros

Na manhã desta segunda-feira (06), a paraense Dira Paes participou do Conexão Globo News, da Globo News, para celebrar a conquista do Globo de Ouro de Fernanda Torres.

Dira Paes destacou a importância dessa conquista para o Brasil e nas artes, ela ainda disse que o brasileiro precisa se orgulha com Fernanda Torres e que precisa comemorar como se fosse a conquista de uma taça da Copa do Mundo.

“Que momento incrível, que coisa única a gente poder vivenciar o esplendor. Porque é um esplendor você acordar no Dia de Reis com essa notícia tão potente para o Brasil. A gente está falando de uma coisa que é arrebatadora, é uma Copa do Mundo, é uma final. A gente ganhou um prêmio que é muito difícil ganhar, e todo mundo está vendo isso. A gente tem que elevar esse momento do cinema brasileiro em nome dessa família que nos leva para um lugar que a gente sabe que não é idealizado pelo cinema sul-americano. Nós temos que entender que para a potência do cinema brasileiro, essa é uma flecha no mercado internacional”, começou a atriz.

Dira chegou a se emocionar em alguns momentos: “Vamos reconhecer esse cinema (brasileiro) como um dos melhores do mundo, vamos reconhecer essa atriz como uma das melhores atrizes do mundo, se é possível ter esse tipo de medida. Vamos reconhecer essa produção”.

“Estou aqui com os olhos marejados de ver esse presente brasileiro. É um presente para o Brasil. Fernanda tem falado coisas lindas sobre a democracia. A gente tem que entender a mensagem do filme que deve ter tocado o mundo inteiro. A gente está falando de liberdade, uma coisa que a gente tem que prezar muito. ‘Ainda estou aqui’ é um título que mostra a esperança, resistência, resiliência, a capacidade de raciocínio. Essa família merece o nosso abraço, Marcelo e todas as suas irmãs”, pontua a paraense.