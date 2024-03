Conheça o filme 'Levante', premiado em Cannes e outros festivais de cinema

O filme "Levante" estreou no Brasil há pouco mais de duas semanas e está repercutindo para além das fronteiras do país. Premiado no Festival de Cannes e dirigido pela cineasta Lillah Halla, o longa-metragem aborda a gravidez de uma jovem jogadora de vôlei no auge da carreira e a tentativa de interromper a gestação antes de enfrentar uma de suas disputas mais importantes dentro das quadras.

Em "Levante", a atriz Ayomi Domenica dá vida à Sofia, a atleta que protagoniza a trama. Às vésperas de um campeonato decisivo, podendo jogar profissionalmente no Chile. Decidida a interromper a gestação, a jovem enfrenta julgamentos de várias pessoas a pressionando para manter a criança.

O longa-metragem da diretora Lillah se destacou em premiações e grandes festivais, considerado o melhor filme de estreia pela Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema, durante o festival de Cannes.

Além de ser premiado no festival francês, venceu na categoria "melhor filme" no Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz, no Mix Brasil, e de melhor filme ibero-americano no Festival de Palm Springs. "Levante" também conquistou "melhor direção de ficção" no Festival do Rio e recentemente "Melhor Primeiro Longa-metragem de Ficção" no Pan African Film Festival 2024.

Assista ao trailer:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)