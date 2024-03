Novo filme do 'Corvo' ganha primeiras fotos oficiais

O remake de O Corvo tem elenco e equipe confirmados. A primeira imagem oficial de "O Corvo" foi revelada hoje pelo site da Vanity Fair. A publicação divulgou as primeiras fotos do filme, trazendo Bill Skarsgård e FKA Twigs como os protagonistas.

"O Corvo" já foi levado aos cinemas em 1994, com Brandon Lee, filho de Bruce Lee, como protagonista estrelando o longa. O filme contou coma trágica morte de Brandon durante as filmagens em um acidente com uma arma. Ao longo dos anos, o filme ganhou status cult com o público.

O Corvo Remake de O Corvo (Reprodução Vanity Fair) Remake de O Corvo (Reprodução Vanity Fair) Remake de O Corvo (Reprodução Vanity Fair)

A nova versão de O Corvo tem direção de Rupert Sanders (de A Branca de Neve e o Caçador e o live-action de Ghost in the Shell). No elenco, além de Skarsgård e Twigs, Isabella Wei, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger estão confirmados.

O Corvo estreia em 7 de junho nos cinemas.