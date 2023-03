Anne Hathaway e Michaela Coel serão um casal em “Mother Mary”, novo filme da A24

A atriz norte-americana Anne Hathaway, de 40 anos, e a atriz britânica Michaela Coel, de 35, fecharam um contrato com a produtora de filmes A24 para interpretarem um casal em “Mother Mary. A24 é a mesma produtora do filme “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", longa que ganhou sete prêmios no Oscar deste ano.

A produção conta com o diretor David Lowery, que está planejando um melodrama pop épico sobre uma artista musical (Hathaway) e seu relacionamento com uma estilista icônica (Coel). A produtora Topic Studios financiará junto com a A24 o orçamento do filme, que será gravado na Alemanha.

VEJA MAIS

Para as faixas musicais do filme, a A24 conta com a cantora britânica Charli XCX e o cantor estadunidense Jack Antonoff para escreverem e produzirem canções especialmente para a narrativa. Antonoff já produziu músicas para filmes como “Com Amor, Simon” (2018) e “Minions 2: A Origem de Gru” (2022). A trilha sonora original fica por conta do músico e compositor Daniel Hart

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)