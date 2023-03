Onde assistir ‘O Auto da Compadecida’, clássico do cinema brasileiro

O filme “O Auto da Compadecida”, lançado em 2000, é um marco na história do cinema brasileiro, que mistura comédia e drama nos espaços do sertão. A história se passa nos anos de 1930, mostrando as vivências dos inseparáveis João Grilo (Selton Mello) e Chicó (Matheus Nachtergaele), dois amigos pobres que fazem de tudo para conseguir dinheiro. Uma delas é trabalhar e morar na padaria da cidade, onde até a cachorra dos donos vive melhor que eles. Pregando suas peripécias com os moradores de uma pequena cidade da Paraíba, eles estão sempre juntos vivendo a vida levemente - e um tanto agitada - em busca de um “trocado”.

Onde assistir “O Auto da Compadecida”?

O filme “O Auto da Compadecida” está disponível no Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. As modalidades de assinaturas do Globoplay são variadas, confira os valores:

Plano mensal = R$ 24,90

Plano anual = R$178,80 (equivalente a R$14,90 por mês)

O filme está disponível também para alugar (R$ 4,90) ou comprar (R$ 19,90) o download online no Microsoft Store.

Anúncio de “O Auto da Compadecida 2”

Uma das obras cinematográficas mais amadas pelos brasileiros ganhará um segundo filme depois de 23 anos do lançamento do primeiro. “O Auto da Compadecida 2” foi confirmado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, os atores que deram vida aos personagens protagonistas João Grilo e Chicó.

O anúncio em publicação conjunta foi feito pelo Instagram dos dois, que trouxeram também detalhes sobre o filme e falaram sobre suas expectativas. "João Grilo & Chicó, vinte e cinco anos depois, juntos, mais uma vez", escreveram os atores.

A publicação informa que o filme ainda não tem previsão de data para ser lançado, mas já está sendo produzido. Até o momento, apenas Selton e Matheus foram confirmados no elenco, mas detalhes sobre o cast ainda serão divulgados. O primeiro filme inclui a participação da renomada atriz brasileira Fernanda Montenegro, que interpreta Nossa Senhora e acompanha a história dos dois amigos

Com direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, o clássico audiovisual promete um "retorno ao terreno mágico de Ariano Suassuna", autor da obra que inspirou o filme O Auto da Compadecida.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)