No aniversário de Ariano Suassuna, 'O Auto da Compadecida' vira tema de selo especial

O paraibano Ariano Suassuna completaria 94 anos de idade nesta quarta-feira, 16 de junho. O célebre dramaturgo, ensaísta, poeta, professor e advogado, foi autor de clássicos da literatura brasileira, com destaque a "O Auto da Compadecida", obra datada de 1955, que enaltece a cultura popular nordestina e que conquistou a televisão e o cinema.

Em homenagem ao artista, que faleceu em 2014, os Correios criaram o selo alusivo a "O Auto da Compadecida", que terá lançamento virtual nesta quarta-feira, 16, com transmissão ao vivo pelo canal do Quinteto da Paraíba, no YouTube.

Selo Especial Auto da Compadecida

O evento integra as comemorações pelo aniversário de Ariano Suassuna, bem como pelos 50 anos do Movimento Armorial, iniciativa artística que visa criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular nordestina e que teve Suassuna como um de seus fundadores.

A programação inicia às 19 horas, com um live de lançamento do Selo Especial Auto da Compadecida, seguido de exibição do documentário “Meio século Armorial”, às 20 horas.

Selo

O selo possui as características da estética armorial. A arte é assinada pela esposa do dramaturgo, Zélia Suassuna, pelo filho Manuel Dantas Suassuna e pelo designer gráfico Ricardo Gouveia de Melo. Os autores afirmam que a estampa "foi associada ao amor imortal que uniu e seguirá a unir Zélia e Ariano".

Com tiragem de 180 mil exemplares e valor unitário de primeiro porte da carta custa R$ 2,10. O selo está disponível para venda na loja virtual e, em breve chegará às principais agências dos Correios.