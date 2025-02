Cineclube exibe 'Juventude Selvagem' gratuitamente em Belém

O cinema é uma forma de arte que tem o poder de influenciar e refletir a sociedade, proporcionando uma plataforma para discutir questões sociais, culturais e humanas. Ao longo dos anos, ele se consolidou como um dos maiores meios de expressão, enriquecendo a cultura e ampliando horizontes.

Nesta terça-feira (11), o Cineclube SINDMEPA oferece mais uma oportunidade imperdível para os amantes da sétima arte. O filme em exibição será "Juventude Selvagem", de John Frankenheimer, com Burt Lancaster e Shelley Winters no elenco.

O enredo acompanha a história de um menino cego porto-riquenho assassinado por uma gangue de adolescentes na Itália. Três membros do grupo são capturados e levados a julgamento, onde enfrentam uma acusação intensa do promotor. Contudo, o advogado de defesa decide investigar mais a fundo o caso e logo descobre que a realidade por trás do crime é muito mais complexa do que imaginava.

Com um roteiro intrigante e uma atuação marcante de seus protagonistas, Juventude Selvagem é um filme que aborda questões de justiça, moralidade e a complexidade da natureza humana. Inadequado para menores de 14 anos.

SERVIÇO:

Data: terça-feira, 11 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Cineteatro SINDMEPA – Rua Boaventura da Silva, 999, Nazaré, Belém

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos

Entrada: Gratuita

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)