Yuri Wariss lança show-documentário 'Parte Um' com exibição no Cine Líbero Luxardo, em Belém

O cantor e compositor Yuri Wariss lança, no dia 24 de fevereiro, às 20h, no Cine Líbero Luxardo, em Belém, o show-documentário “Parte Um”, que marca sua estreia na música pop com o EP “Yes!”, lançado em 2024. O evento contará com um pocket show antes da exibição do filme e um bate-papo com artistas, produtores e jornalistas convidados. A entrada será aberta ao público até a lotação do espaço.

O curta-metragem, gravado no Teatro Waldemar Henrique, onde o artista se apresentou pela primeira vez aos 18 anos, combina apresentações ao vivo e entrevistas exclusivas com o time criativo da SWAM Studios – produtora cultural independente composta majoritariamente por mulheres, responsável pelos trabalhos do cantor.

Lançado em março de 2024, o EP “Yes!” já ultrapassou 50 mil plays em plataformas de música e vídeo, ganhando visibilidade nacional e internacional. O projeto conta com colaborações de artistas e produtores do Pará e de outros estados brasileiros, além de França, Venezuela e Coreia do Sul. A proposta é refletir a cena musical paraense e mostrar como a inovação e a experimentação podem transformar a música contemporânea.

Em “Parte Um”, Wariss promete oferecer uma experiência dinâmica e envolvente, unindo os bastidores de sua criação com performances marcantes e uma narrativa inspiradora tanto para artistas quanto para o público geral.

O curta também reforça o compromisso de Yuri com a experimentação artística. Com planos de lançar a segunda parte de sua trilogia musical e expandir sua música para além das fronteiras do Pará, o artista convida o público a mergulhar em uma obra que mistura música, identidade e resistência.

Serviço

Yuri Wariss - “Parte Um” – Show Documentário

Data: 24/02/2025

Horários: 20h – Show de boas-vindas | 20h30 – Exibição do DocShow | 21h – Roda de conversa

Local: Cine Líbero Luxardo (Centur). Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré, Belém.

Entrada: Aberta ao público até a lotação máxima de 90 lugares, sendo 4 destinados a pessoas que utilizam cadeiras de rodas.

Mais informações: @yuriwariss

