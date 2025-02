Single 'Preto Sou' marca nova fase de Gabriel Silveira com manifesto sonoro sobre negritude

O cantor e compositor Gabriel Silveira lança, neste sábado (1º), às 12h, o single 'Preto Sou' em todas as plataformas digitais. A música traz uma fusão de sons regionais com o rock nacional e aborda temas como identidade, resistência e valorização da ancestralidade.

A canção reflete a vivência do artista e propõe uma reflexão sobre questões raciais no Brasil. Além do lançamento musical, um conteúdo especial em formato de carrossel será divulgado nas redes sociais do artista, para ampliar o debate sobre a representatividade negra.

“Esse é mais do que um trabalho musical. É um projeto que fala sobre identidade, resistência e a importância de se posicionar frente às injustiças raciais. A música é minha resposta artística a tudo isso, um grito de pertencimento e de força", disse Gabriel.

A produção musical conta com arranjos de Gabriel Silveira, acompanhado por Vini Batera (bateria), Heitor Coroa (baixo) e Cauê Mattos (guitarra). A gravação aconteceu no Studio Z, com produção audiovisual da Creme Produtora e direção de Glaucio Lima.