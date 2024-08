Novo single de Gabriel Silveira, 'O Viajante', une rock, cinema e vida na estrada

Nesta terça-feira (20), o cantor e compositor paraense Gabriel Silveira lança sua nova canção, "O Viajante", nas plataformas digitais. A música, que é produzida por Thiago Albuquerque no Studio Z, marca uma nova fase na carreira do artista ao unir o rock and roll a elementos cinematográficos, criando uma experiência sonora que remete à vida na estrada. A música traz a participação especial de Marcos Silveira Jr., irmão de Gabriel, que além de dividir os vocais no dueto, também contribuiu para o conceito visual do single.

A letra da canção narra a jornada de um protagonista que viaja de cidade em cidade, conhecendo novos lugares e pessoas, mas que, ao se apegar a um local, decide seguir em frente, continuando sua jornada como um trem que não para.

"Acho que quando eu escrevi essa letra quis passar a mensagem de que a vida é muito maior do que a gente imagina e ela passa muito rápido para ficarmos presos a certas situações. A ideia é resolver os problemas de maneira lógica e seguir em frente", disse Gabriel sobre o conceito da canção.

Com seis minutos de duração, "O Viajante" combina o rock de estrada com referências sonoras de bandas como Steppenwolf, Led Zeppelin e Pink Floyd, além de influências do cinema, como os filmes "Sem Destino", "Velozes e Furiosos" e "Mad Max".

"Preparamos um projeto que tem como objetivo passar as sensações cinematográficas na música, fazendo a minha primeira música com produção roteirizada, uma novidade na minha carreira", destacou o cantor.

O single foi originalmente composto na época em que Gabriel fazia parte da banda Ponte Vital. “Nunca deixei de tocá-la em casa e para amigos próximos, e logo depois o público já estava pedindo para a gente tocar nos shows", relembrou o artista.

As sessões de fotos do projeto, que resultaram na capa do single, incluem a Kombi "Germana", veículo que Marcos utiliza em suas viagens, reforçando o espírito de liberdade e movimento que permeia a canção.

"Meu irmão é a figura por trás dessa música. Ele sempre se identificou muito com a letra e, quando eu decidi gravar, ele quis participar, pois sentia que essa canção tinha tudo a ver com a vida dele", explicou Gabriel.

O lançamento da música marca um novo momento do artista, que está preparando um novo EP, que será lançado no próximo ano. Detalhes sobre o tema e as músicas que comporão o EP ainda estão em fase de produção. O projeto, que começou a ser desenvolvido após a finalização do álbum "Êxtase", ainda não tem um nome definido, mas promete trazer novidades.

Segundo o cantor, o EP contará com diversas parcerias, incluindo Livia Mendes e Augusto Oliveira. "Sempre me dediquei ao máximo na minha carreira autoral e no meu estúdio. Desde que decidimos lançar esse novo projeto, coisas maravilhosas têm acontecido, dando rumos e um caminho muito bonito para essas novas músicas", destacou o artista.