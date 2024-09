Gabriel Silveira encerra álbum ‘Êxtase’ com show inédito no palco do Teatro Municipal de Ananindeua

O cantor e compositor paraense Gabriel Silveira, vai realizar seu primeiro show em um teatro, nesta sexta-feira (27/09), a partir das 20h, no Teatro Municipal de Ananindeua. A apresentação marca um momento especial na carreira do artista, que encerra a temporada do álbum "Êxtase”, lançado em 2023, e também comemora a chegada dos 30 anos fazendo o que mais ama: estando no palco. O show terá várias participações especiais. A abertura do show ficará por conta da Banda Zaguat. Os ingressos estão à venda por R$ 20 online pelo WhatsApp.

“Já toquei em vários lugares da cidade e também em outros países, mas uma apresentação em teatro é diferente. A dinâmica é totalmente nova, e está sendo um grande desafio, ao mesmo tempo, muito prazeroso, pois o aprendizado é constante e enriquecedor", disse Gabriel.

No repertório, o cantor prometeu incluir sucessos de sua carreira, como "A Seta", "Contramão", "Sensação de Liberdade" e "Ela é Dona de Mim". “Quis trazer a maioria das minhas músicas para o palco, para fazer uma junção de tudo que já fiz ao longo desses sete anos de carreira”, afirmou Gabriel.

Sobre a experiência de se apresentar em um teatro, Gabriel revelou que vê o show como um marco em sua trajetória. “Para mim, esse é o maior show da minha carreira. Tocar em um teatro é como abrir portas para um futuro promissor, com muitas oportunidades e coisas maiores para mim e para minha equipe”, explicou.

Gabriel também planeja lançar um material gravado da apresentação nas plataformas de streaming. “Depois do show, temos muito trabalho pela frente até o final do ano, quando encerraremos os procedimentos com o álbum 'Êxtase'. No próximo ano, começaremos a produção de um novo EP, que já está em andamento", revelou o artista, sem dar muitos detalhes sobre o novo projeto.

SERVIÇO

SHOW GABRIEL SILVEIRA

Data: sexta-feira, 27 de setembro;

Local: Teatro Municipal de Ananindeua, Av. Cláudio Sanders, 3360 - Centro.

Horário: a partir das 20h;

Os ingressos estão sendo vendidos pelo WhatsApp: 98467-5417.