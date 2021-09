Gabriel Silveira lança single 'Um Minuto'

Depois de ter lançado um EP ainda esse ano, o cantor paraense Gabriel Silveira vem com mais um trabalho completamente conceitual e com novas diretrizes para a sua música. Lançando sempre músicas com misturas do pop rock e MPB, resolveu se arriscar ainda mais agora com uma música completamente fora da sua zona de conforto partindo para uma linha eletrônica e psicodélica.

O single “Um Minuto”, lançado no dia 27 de agosto, já está disponível em todas as plataformas digitais de música e terá seu lançamento presencial, no dia 01 de outubro, no Bar Municipal. Os ingressos estão à venda nas redes sociais do artista.

O single “Um Minuto” traz na letra a ideia de uma vida cheia de atribulações, horários, responsabilidades, trabalhos diretos e rotineiros, fazendo com que o ouvinte sinta essa vida bem de perto.

Segundo o cantor, “quando existe alguma fuga, alguma forma de pelo menos fugir daquele cenário caótico, ele parte para a praia em direção ao mar com a intenção de encontrar um refúgio nem que seja por um minuto. Essa foi a mensagem principal que eu quis passar para meu público”, explicou.

Na ficha técnica do projeto, Gabriel contou com o produtor musical Leonardo Venturieri que foi responsável por todos os arranjos da música. “A ideia de fazer uma música progressiva psicodélica é para lembrar bandas e artistas que fizeram sucesso nos anos 60 com o rock progressivo como The doors e Pink Floyd. A escolha da data de lançamento foi a comemoração dos meus 27 anos. Idade essa que dentro do rock tem como superstição o clube dos 27, um clube de artistas famosos que morreram ao chegar nessa idade. Essa música chega como uma homenagem a esse clube por gostar de todos os artistas que fazem parte dele como por exemplo Jim Morrison, Jimi Handrix, Amy Winehouse, Kurt Kobain e tantos outros”, relatou.

Porém o artista ressalta que a música não é uma apologia à morte. “A minha vontade de viver é muito grande e jamais foi uma apologia à morte, muito pelo contrário, para mim, fazer música é uma forma de se manter vivo como nunca. A arte eu quero fazer durante a minha vida toda. E sempre para todas as pessoas que me acompanham e que gostam do meu trabalho”, destacou. O cantor irá apresentar o novo trabalho ao vivo no dia 01 de outubro no Bar Municipal onde fará a apresentação das suas músicas autorais e será o seu retorno aos palcos. Segundo o artista, o show terá uma pegada apenas de voz e violão, com conceitos autorais.