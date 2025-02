Ballare Escola de Dança celebra 24 anos com aulas de dança a preço acessível; saiba como participar

Nesta quarta-feira (12), a Ballare Escola de Dança celebra seus 24 anos e, para a comemoração, foi organizada mais uma edição da “Semana de Portas Abertas”. Desde a última segunda-feira (10), os paraenses vivem a oportunidade de ter uma experiência única com turmas de ballet clássico, jazz, sapateado e dança contemporânea, do público adulto ao infantil. Além disso, a diretora da escola, bailarina e professora paraense, Ana Rosa Crispino, garante que a experiência vai além das aulas e permite que todos conheçam toda a escola por uma taxa única de R$ 30.

O projeto “Semana de Portas Abertas” foi planejado devido à curiosidade do público em conhecer a Ballare e em saber como são formados os bailarinos da escola. De acordo com a diretora Ana Rosa, a programação ocorre no início do ano ou no início de cada semestre: “A gente faz isso para dar a chance das pessoas conhecerem a escola e o nosso trabalho. Então, por uma taxa única, no valor de uma aula experimental, você tem a semana inteira com as portas abertas para entrar e experimentar o ballet, o jazz e o sapateado contemporâneo. A ideia é dar a oportunidade das pessoas conhecerem o nosso trabalho, os nossos professores e o funcionamento da Ballare“, destaca a diretora.

Ana Rosa Crispino é a única examinadora internacional, no norte do Brasil, da líder mundial em educação e treinamento em dança, a Royal Academy of Dance (RAD). Sua experiência se estende por todo o corpo docente da Ballare, que conta com professoras certificadas pela RAD e por outras instituições. Sobre a "Semana de Portas Abertas", os interessados não precisam ter experiência prévia para participar da programação de dança e podem concorrer a bolsas integrais e parciais. “O público terá a chance de conhecer diferentes estilos de dança e escolher qual os agradam mais. Todos nós temos uma dança interior, às vezes só falta um empurrãozinho.”, ressalta Ana Rosa.

Para quem busca uma oportunidade de fazer parte da Ballare Escola de Dança, a experiência pode abrir as portas da escola. Por outro lado, a “Semana de Portas Abertas” também é a chance para aqueles que sempre tiveram o desejo de dançar, mas que jamais deram o primeiro passo e também para o público que deseja retomar a prática da dança. “São inúmeros benefícios como o desenvolvimento físico, o bem-estar emocional, o aumento da autoestima, o desenvolvimento da coordenação motora, além de ser uma forma maravilhosa de expressão artística e socialização. A dança é para todos, todos os físicos podem dançar. Cada um no seu tempo, no seu grau e no seu desenvolvimento. Estamos sempre procurando talentos e usamos essa semana para dar esse empurrão e encontrar esse talento”, conta a diretora da Ballare.

Na semana de celebração da escola, que completa 24 anos nesta quarta-feira (12), Ana Rosa Crispino destaca o orgulho que sente pela consolidação da escola na região norte, além de reforçar o compromisso de todo o corpo docente com a excelência no desenvolvimento de cada bailarino. “A Ballare se consolidou como uma escola de referência na região Norte, sendo a única que conta com uma examinadora internacional da Royal Academy of Dance (RAD). Ao longo dessa trajetória, formamos não apenas bailarinos, mas artistas completos. Esse compromisso com a excelência técnica e artística tem nos permitido contribuir significativamente para o desenvolvimento da dança em nossa região, formando gerações de bailarinos e amantes da dança.”, finaliza a diretora da Ballare Escola de Dança.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)