Ballare Escola de Dança apresenta a magia de 'Cinderella' no Theatro da Paz

O público vai poder conferir no Theatro da Paz, nesta terça-feira, dia 17, e na quarta-feira, dia 18, às 20h, a história clássica de Cinderella", ou seja, de uma jovem que se transforma de serviçal em uma princesa e encanta o príncipe da região em que vivia. A versão a ser apresentada estará a cargo de estudantes e bailarinos da Ballare Escala de Dança, com 23 anos de funcionamento e com sede no bairro da Cidade Velha. Nessa montagem, como adianta a diretora da escola, Ana Rosa Crispino, são destacados os bichinhos que ajudam Cinderella no contexto da história que reúne momentos de pura magia, capazes de sensibilizar público em todas as idades.

"Este ano, eu achei que estava na hora de nós montarmos um novo balé de repertório, e dos que eu ainda não montei 'Cinderella' é um deles. É desafiador, porque eu nunca tinha montado e tem as transformações, momentos de magia, quando a abóbora vira carruagem, enfim. A decisão era fazer um balé clássico de repertório este ano, um balé que pudesse receber todos os nossos alunos, de balé clássico, de jazz, de sapateado, de dança contemporânea, e 'Cinderella" nos oportunizou isso", destaca Ana Rosa Crispino.

A montagem do espetáculo traz uma forma mais lúdica da história clássica, como resultado de toda uma pesquisa sobre o assunto. Os bailarinos irão se apresentar ao som da música do compositor Prokofiev. "Cinderella" terá três atos de dança e música para o público no Theatro da Paz, reunindo estudantes e bailarinos, entre crianças, jovens e adultos. A escola de dança tem, inclusive, bailarinos de dois anos e meio de idade até a fase adulta, os quais estão inseridos no espetáculo. Ao todo, são 100 pessoas mobilizadas para essas duas apresentações.

Na primeira noite, atuarão como bailarinos protagonistas Gabrielle Morbach e Elloy Silva e, na segunda noite, Juliana Colino e Ronilson Cruz. O espetáculo marcará o fim deste ano letivo da escola de dança. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Theatro da Paz e no Ticket Facil.

Serviço:

Espetáculo 'Cinderella'

Ballare Escola de Dança

Dias 17 e 18 de dezembro de 2024

20h

No Theatro da Paz

Ingressos: nas bilheterias do Theatro

e no Ticket Facil