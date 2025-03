Cine Líbero Luxardo promove debate sobre 'Ainda Estou Aqui' com críticos paraenses

O Cine Líbero Luxardo, da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), será palco de um importante debate sobre o filme "Ainda Estou Aqui" nesta quinta-feira (13), logo após a sessão das 19h. O evento contará com a mediação de Marco Antônio Moreira, presidente da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), e será aberto ao público.

Considerado um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro nos últimos anos, "Ainda Estou Aqui" venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2025, tornando-se a primeira produção brasileira a conquistar a cobiçada estatueta. Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, o longa tem gerado grande repercussão entre a crítica e o público, atraindo debates sobre suas diversas camadas sociais, culturais, políticas e cinematográficas.

O filme se passa no início da década de 1970, durante a ditadura militar no Brasil, e acompanha a história da família Paiva. Rubens, Eunice e seus cinco filhos vivem no Rio de Janeiro, em uma casa sempre aberta para amigos. No entanto, a tranquilidade se desfaz quando Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece, marcando um dos episódios mais sombrios da história do país.

A atuação de Fernanda Torres foi muito elogiada, rendendo-lhe o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama. A brasileira desbancou grandes nomes do cinema, como Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl"). Sua vitória foi histórica para o Brasil, sendo a primeira premiação do país no evento desde 1999, quando sua mãe, Fernanda Montenegro, venceu com "Central do Brasil". A atriz também recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz.

No Brasil, o filme já somou mais de 5 milhões e espectadores e se tornou o 7º filme nacional mais visto desde 2002. O debate no Cine Líbero Luxardo será uma oportunidade para discutir as abordagens do filme, sua relevância na atualidade e a forma como retrata esse período marcante da história brasileira.

"Ele tem uma importância social, cultural, política. Acho que é importante debater e falar sobre isso. A ideia é discutir o filme, o contexto dele, as histórias que ele conta e, principalmente, fazer uma relação da importância do filme agora para o sistema brasileiro", afirma Marco Antônio Moreira, que considera ser um filme de "alto nível".

O longa concorreu ao Oscar 2025 nas categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres). (Foto/Divulgação)

Os ingressos para a sessão das 19h custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada), com bilheteria aberta uma hora antes da exibição. No entanto, a roda de cinema será aberta ao público de forma gratuita, não sendo necessário ter assistido ao filme antes para participar. "Pode ficar para o debate quem estava na sessão anterior ou quem chegar apenas para a discussão. A entrada é totalmente franca, e quanto mais pessoas puderem vir, melhor para a troca de ideias sobre esse filme tão importante para a história do cinema brasileiro", reforça Moreira.

Serviço

Debate sobre o filme "Ainda Estou Aqui"

Data: quinta-feira, 13 de março

Local: Cine Líbero Luxardo, Avenida Gentil Bittencourt, 650 (Fundação Cultural do Pará)

Horário: após a sessão das 19h

Entrada franca