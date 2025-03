Filme vencedor do Oscar 'Ainda Estou Aqui' é filé? Entenda a publicação de Rubens Paiva no X

O escritor do filme vencedor do Oscar de melhor longa estrangeiro em 2025, chamou atenção da web ao postar uma foto de uma reprodução pirata de 'Ainda Estou Aqui' que, provavelmente, está sendo vendida nas ruas. A versão pirata, postada por Marcelo Rubens Paiva no X (antigo Twitter), chama atenção por dois motivos: o nome do longa que virou "Ainda tô aqui" e o "selo de qualidade" colocado em sua capa: "imagem e som só o filé".

Rubens Paiva pergunta em sua publicação: "Filé?"

Vários internautas curtiram e comentaram o post e explicaram ao escritor o significado da expressão. "Filé é sinônimo de coisa boa, arretada, extraordinária em boa parte do Nordeste, amigo", disse o humorista Xico Sá. Já um internauta nortista, também defendeu a "gíria" e disse que o DVD teria sido feito em alta qualidade.