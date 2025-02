Fundação Cultural do Pará abre inscrições para ocupação de sala na Casa das Artes; saiba mais

O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou nesta segunda-feira (17), o Edital de Chamamento Público Nº 03/2025 da Sala de Dança Augusto Rodrigues, que fica localizado em Belém, na Casa das Artes. Para participar da seleção, os interessados devem preencher um formulário online e as inscrições são gratuitas. O período para se inscrever iniciou nesta segunda-feira e irá até o próximo dia 8 de março, depois disso serão analisadas pela curadoria do projeto e então selecionadas.

Ao todo, serão cinco propostas de ocupação artística que serão selecionadas para utilizar a Sala de Dança Augusto Rodrigues durante o período de 2 meses, iniciando no dia 1º abril e encerrando no dia 30 de junho. Conforme o Edital, as cinco propostas artísticas nas áreas de teatro, circo e dança, serão selecionadas para utilizar o espaço neste primeiro semestre que, além de produzir espetáculos, produzirão oficinas como: pesquisa de linguagem, ensaios, manutenção de espetáculos e intercâmbios, e outras atividades para incentivar a produção artística na capital paraense.

Lana Machado, diretora de Artes da Fundação Cultural do Pará (FCP), ressalta a importância de incentivar a produção cultural dos artistas que não possuem um espaço físico próprio. “É importante ressaltar que, ao ceder este espaço, a Fundação Cultural do Pará está fomentando a produção artística na área de cênicas, porque abre espaço com infraestrutura para artistas ou grupos que não tenham espaço físico próprio ou nenhum incentivo financeiro para o desenvolvimento de suas práticas”, disse a diretora.

Sobre a abertura das salas para a realização de oficinas, ela destacou que a equipe da Casa das Artes irá participar da organização junto com equipe do projeto selecionado pelo edital: “Serão ensaios abertos ou oficinas gratuitas organizadas pela nossa equipe e pelas equipes que forem selecionadas no edital. O objetivo é possibilitar o acesso a essas atividades e compartilhar conhecimentos sobre a área de artes cênicas. Isso poderá acontecer na Casa das Artes ou em outro espaço da Fundação Cultural do Pará”, disse Lana Machado.

Para participar da seleção, os artistas, as companhias artísticas, os grupos e os coletivos devem seguir os requisitos básicos do Edital, além de ter residência fixa no estado do Pará há pelo menos dois anos. Depois de inscritos, os candidatos passarão pela avaliação da comissão composta por quatro servidores da área cênica da FCP, que irão seguir os critérios e os objetivos estabelecidos no Edital de Chamamento Público Nº 03/2025 da Sala de Dança Augusto Rodrigues. Após a seleção, os novos ocupantes da sala da Casa das Artes terão de realizar oficinas ou ensaios abertos ao público como forma de divulgação do projeto desenvolvido pelos ocupantes, além de incentivar a produção artística dos participantes. Outras informações podem ser obtidas através do email artescenicas.cda.fcp@gmail.com.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)