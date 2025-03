Vencedor do Oscar, ‘Ainda Estou Aqui’ volta à tela do Cine Líbero Luxardo nesta semana; saiba quando

O filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, retorna à programação do Cine Líbero Luxardo, localizado no Centur, no bairro de Nazaré, em Belém, a partir da próxima quinta-feira (06/03). A exibição faz parte de uma programação especial em alusão à premiação, que inclui também a animação “Flow”, vencedora na categoria Melhor Animação.

Segundo informações da Agência Pará, os filmes premiados na edição deste ano do Oscar ficarão em cartaz no cinema entre os dias 6 e 12 de março. Durante esse período, os ingressos só poderão ser adquiridos com pagamento em dinheiro, sem a possibilidade de compra via PIX, transferência ou cartão.

Confira a programação das sessões especiais Oscar 2025:

Quinta-feira (06/03)

14h: Flow

15h35: Ainda Estou Aqui

18h: Flow

19h35: Ainda Estou Aqui

Sexta-feira (07/03)

14h: Ainda Estou Aqui

16h25: Flow

18h: Ainda Estou Aqui

20h25: Flow

Sábado (08/03)

14h: Ainda Estou Aqui

16h25: Ainda Estou Aqui

18h50: Flow

20h25: Flow

Domingo (09/03)

14h: Flow

15h35: Flow

17h10: Ainda Estou Aqui

19h35: Ainda Estou Aqui

Segunda-feira (10/03)

14h: Flow

15h35: Flow

17h10: Ainda Estou Aqui

19h30: Projeto Janelas

Terça-feira (11/03)

14h: Flow

15h35: Ainda Estou Aqui

18h: Flow

19h35: Ainda Estou Aqui

Quarta-feira (12/03)

14h: Ainda Estou Aqui

16h25: Flow

18h: Ainda Estou Aqui

20h25: Flow