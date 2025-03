Prefeito do Rio vai transformar imóvel de 'Ainda Estou Aqui' na Casa do Cinema Brasileiro

O Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira (3), que a casa utilizada para gravar as cenas do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", premiado com o Oscar de Melhor Filme Internacional, será transformada na Casa do Cinema Brasileiro. Segundo o prefeito, a decisão será publicada ainda hoje no Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio.

VEJA MAIS:

Na publicação no Instagram, Paes ainda destacou que o espaço será aberto ao público para visitação com o intuito de torná-lo um local permanente de homenagem à história de Eunice Paiva, interpretada no filme pela atriz Fernanda Torres.

A ideia de Paes é que o imóvel abrigue exposições que irão mostrar a história do cinema brasileiro no Oscar, por meio de sessões interativas com o público.

Ao final do texto da publicação, o prefeito ainda brincou com a possibilidade de a estatueta do Oscar ser abrigada na Casa do Cinema Brasileiro.

"E para não deixar dúvidas: a Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir", escreveu.