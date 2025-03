Após ganhar o Oscar, Walter Salles dirige série documental sobre o paraense Sócrates

"Ainda Estou Aqui" venceu como melhor filme internacional no Oscar 2025. O diretor Walter Salles responsável pelo longa, foi quem subiu ao palco para receber a estatueta em noite de premiação no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Ao retornar para o Brasil, Walter assume mais um trabalho, a finalização de um projeto. Ele está à frente de "Sócrates Brasileiro", série documental sobre o ex-jogador de futebol, o paraense Sócrates. O atleta foi ícone do Corinthians e da seleção brasileira.

Sócrates, em plena ditadura militar, criou uma democracia própria, subiu em palanques, lutou por direitos civis, empunhou bandeiras e faixas e fez dos gramados também um palco para o seu ativismo.

A produção, já gravada, está na fase de montagem e será exibida pelo Globoplay. Com quatro episódios, a produção da VideoFilmes, de Salles, em parceria com a Anonymous Content Brasil.

O jogador, que nasceu no Pará, foi morar ainda criança em Ribeirão Preto. Ele se formou como médico pela Universidade de São Paulo (USP), porém, teve destaque como atleta. Sócrates jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, mas foi no Corinthians que ele ganhou notoriedade, em pleno período de Ditadura Militar (1964 a 1985), não só pelo futebol que jogava, mas também pelas suas ações fora de campo.

Para o projeto, a família do jogador participa ativamente, assim como ex-jogadores e jornalistas. Entre os depoimentos confirmados estão Raí, irmão de Sócrates, Zico, Walter Casagrande Jr., e ex-jogadores da seleção italiana campeã da Copa de 1982. Jornalistas como Juca Kfouri e José Trajano também aparecem na obra.