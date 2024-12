Ex-jogador Rai compara impacto do ativismo de Vini Jr. com o do paraense Sócrates

O ex-jogador de futebol e militante social Rai comparou o impacto do ativismo de Vini Jr. na luta antirracista com o que o irmão, o paraense Sócrates. O jogador, nascido em Belém, fez história no Corinthians dentro e fora de campo ao ser uma grande voz na luta contra a ditadura no Brasil.

A comparação de Rai, ídolo do São Paulo, foi dada em entrevista à GQ Brasil. O ex-jogador destacou a coragem do atacante brasileiro e ressaltou a importância da mobilização no meio esportivo.

“Comparo o impacto e a coragem dele, em nível global, ao que Sócrates representou na luta contra a ditadura no Brasil”, declarou o ex-jogador.

VEJA MAIS

“Sempre acreditei na importância de mobilizar o meio esportivo; isso está no estatuto da 'Gol de Letra'. Embora ainda sejam poucos, os atletas engajados têm se mostrado cada vez mais consistentes. Espero que essa nova geração inspire um número ainda maior de pessoas", completou Rai.

Nascido no Pará em 1959, Sócrates foi uma das personalidades do meio esportivo que se posicionou e lutou contra a ditadura militar. Jogador de futebol e ídolo no Timão, o então atleta participou das Diretas Já e da Democracia Corinthiana.

Sócrates morreu em 2011 e deixou o seu legado no futebol e na luta pela democracia. Assim como o irmão, Rai também se tornou um grande ativista das causas sociais. Nos últimos anos, Vini Jr. se tornou um dos principais jogadores a lutar contra o racismo no futebol.

Atacante do Real Madrid, o atleta é alvo constante de ataques racistas em jogos e redes sociais, o que fez o jogador exigir punição e um posicionamento da federação espanhola de futebol e da La Liga sobre o assunto.

Por conta das manifestações do atleta, pela primeira vez, a Justiça da Espanha condenou três homens por ataques racistas em um estádio de futebol. Em 2023, durante o Bola de Ouro, Vini Jr. recebeu o Prêmio Sócrates em reconhecimento a sua luta contra o racismo e ações sociais.