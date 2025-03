Helder Barbalho comemora vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar e rasga elogios a Fernanda Torres

O Governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhou a transmissão do Oscar 2025 e, como milhões de telespectadores, viu o Brasil fazer história na premiação com o prêmio de Melhor Filme Internacional para "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

"Uma vitória que orgulha o Brasil e emociona o mundo! 🏆 Parabéns a todos que fizeram ‘Ainda Estou AquI’ acontecer e conquistaram o Oscar de Melhor Filme Internacional! 🎬🇧🇷 Esse prêmio é um reflexo do talento, dedicação e da força do nosso cinema. Uma obra poderosa que reforça a importância de defender a democracia e a liberdade.👏"

O governante ainda rasgou elogios para a protagonista Fernanda Torres. "Fernanda Torres entregou uma atuação memorável em ‘Ainda Estou Aqui’, levando o cinema brasileiro a novos patamares. Sua arte já é uma conquista para o Brasil e para o mundo. Parabéns por essa jornada incrível!"