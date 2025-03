Sessões de 'Ainda Estou Aqui' em cinema de Belém tem alta na demanda após filme vencer Oscar 2025

Premiado com o Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional na noite deste último domingo (2), o filme “Ainda Estou Aqui”, protagonizado por Fernanda Torres, vem movimentando bastante nas redes sociais e nas salas de cinemas, onde a obra de Walter Salles vem sendo exibida tanto no Brasil quanto em outros países.

Após a conquista na premiação, muitas pessoas buscaram reassistir o filme ou prestigiá-lo pela primeira vez nas grandes telas. Em um shopping em Belém, no bairro Batista Campos, a sessão do filme desta segunda-feira (3) de Carnaval lotou, segundo o sistema de assentos do cinema, horas após o ganho da estatueta dourada pela obra. Ao todo, mais de 100 das 118 cadeiras foram asseguradas pelo público. De acordo com o exibido no sistema do cinema, os ingressos para os dias de segunda-feira e terça-feira estão custando R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia-entrada.

Sucesso de bilheteria

Essa movimentação do público para assistir ao filme já arrecadou, segundo dados do Box Office Mojo, mais de US$ 27,4 milhões (mais de R$ 160,2 milhões, na cotação atual) em todo o mundo. No Brasil, a arrecadação do longa, até então, segundo a Ancine (Agência Nacional de Cinema), foi de R$ 104.734.417,09, o quinto maior valor para uma produção brasileira na história dos cinemas do país.

Sucesso do filme aquece salas de cinema em Belém

Segundo o gerente da rede de cinemas do shopping, Sinicley Menezes, a procura pelos ingressos nos últimos dias para “Ainda Estou Aqui” veio crescendo com a aproximação da premiação do Oscar e uma possível indicação. “Desde que foi indicado ao Globo de Ouro, a gente vinha prestando atenção que a procura estava sendo grande”, disse Menezes.

Se com a premiação no Globo de Ouro a procura era grande, com a indicação ao Oscar 2025 ela alavancou. “Depois que ele foi indicado ao Oscar, a gente viu que a procura aumentou [ainda mais]. Então, a gente está sempre com as sessões esgotadas em relação a esse filme. A curiosidade das pessoas em saber do que se tratava, do que fala o filme, [trouxe público]. Então, as pessoas estão vindo para conhecer o filme”, pontuou o gerente.

O funcionário da rede de cinemas afirma que, devido o grande demanda do público, é possível que o filme siga em cartaz por mais tempo, “principalmente agora com ele levando o Oscar”. “Geralmente, o que traz mais público a gente continua com mais uma semana. E assim vai, enquanto está dando resultado de público.”

Sinicley Menezes, gerente da rede de cinemas no shopping no bairro Batista Campos (Foto / Cristino Martins / O Liberal)

Espectador comenta sobre o filme

O telespectador José Cândido, economista, foi assistir ao filme junto de Aparecida Silva, corretora de imóveis, e disse que os dois conseguiram ingressos via gratuidade para assistir ao filme, sendo o único gasto com um combo de pipoca e refrigerante, custando R$ 40,00. Para o cliente, é uma honra assistir ao longa que foi eleito o Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

“Estávamos resistindo em assistir antes da premiação do Oscar, exatamente para ver qual seria a nossa reação. Agora, estamos assistindo de uma forma mais confortável, sabendo que o filme foi premiado e é algo enriquecedor”, disse Cândido.

José Cândido e Aparecida Silva prestes a assistir sessão de “Ainda Estou Aqui”, em shopping no bairro Batista Campos (Foto / Cristino Martins / O Liberal)