Saiba por quê Fernanda Torres não subiu ao palco para receber o prêmio de Melhor Filme Internacional

O filme "Ainda Estou Aqui, que foi indicado em três categorias ao Oscar 2025, fez história ao vencer na categoria de Melhor Filme Internacional na noite deste domingo (2). No entanto, ao ser anunciado o nome do filme, apenas o diretor Walter Salles subiu ao palco para receber o prêmio, sem a presença da protagonista Fernanda Torres. Isso porque, conforme a tradição, o Oscar de Melhor Filme Internacional é entregue apenas aos produtores ou ao diretor da obra, e não ao elenco.

A mesma prática ocorre na entrega do prêmio de Melhor Filme, que também reconhece os produtores como os principais responsáveis pela conquista. A tradição remonta às origens da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, quando os produtores e outros profissionais nos bastidores eram considerados as figuras mais influentes da indústria cinematográfica. Assim, foi o diretor de *Ainda Estou Aqui* quem subiu ao palco do Dolby Theatre, em Los Angeles, para receber a estatueta.