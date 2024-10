Cientistas revelam os 20 filmes de terror mais assustadores para assistir neste Halloween; confira

O Halloween, comemorado nesta quinta-feira (31), desperta a vontade de se aventurar por filmes de terror. Mas, afinal, quais são as produções que mais nos fazem pular de susto? Um estudo, intitulado "Science of Scare", buscou responder a essa pergunta de forma científica, medindo a frequência cardíaca dos espectadores durante a exibição de diversos filmes.

A pesquisa, conduzida anualmente pela Broadband Choices, utiliza sensores de frequência cardíaca para captar as reações fisiológicas dos espectadores, registrando desde o aumento médio dos batimentos cardíacos até os picos em cenas mais tensas. Ao avaliar esses dados, o estudo traz uma lista dos filmes que mais elevaram os níveis de ansiedade e adrenalina dos participantes.

Entre os campeões de sustos, “A Entidade” (2012) ocupa o primeiro lugar. Filmes como “Hereditário” (2018) e “Invocação do Mal” (2013), ambos já populares entre os fãs de terror, também aparecem na lista. Para quem busca uma experiência de puro terror neste Dia das Bruxas, confira os 20 filmes mais assustadores de todos os tempos:

1º. A Entidade (2012)

🎬 Sinopse: Um autor de romances criminais encontra uma caixa com filmagens antigas de crimes horripilantes, que parecem ter sido cometidos por um assassino em série. Ao investigar, ele e sua família se tornam alvos de uma entidade sobrenatural maligna.

⌛ Duração: 1h 50m

▶️ Onde assistir: Prime Video

2º. Cuidado com Quem Chama (2020)

🎬 Sinopse: Grupo de amigos contrata um médium para fazer uma sessão por Zoom na quarentena. As coisas pareciam bem, até que um espírito maligno começa a invadir suas casas e eles percebem que podem não sobreviver à noite.

⌛ Duração: 1h 5m

▶️ Onde assistir: Apple TV

3º. Skinamarink - Canção de Ninar (2022)

🎬 Sinopse: Duas crianças acordam no meio da noite e descobrem que seu pai desapareceu e todas as janelas e portas de sua casa sumiram.

⌛ Duração: 1h 40m

▶️ Onde assistir: Prime Video e Telecine

4. Sobrenatural (2010)

🎬 Sinopse: Josh e Renai se mudam com a família para uma casa maior. Lá, o filho Dalton sofre um estranho acidente e entra em coma. Enquanto eles tentam salvar o menino, entidades malignas atormentam a família.

⌛ Duração: 1h 43m

▶️ Onde assistir: Prime Video e Apple TV

5. Invocação do Mal (2013)

🎬 Sinopse: Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren trabalham para ajudar a família aterrorizada por uma entidade demoníaca em sua fazenda.

⌛ Duração: 1h 52m

▶️ Onde assistir: Prime Video e HBO Max

6. Hereditário (2018)

🎬 Sinopse: Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

⌛ Duração: 2h 7m

▶️ Onde assistir: Netflix, Prime Video e HBO Max

7. Sorria (2022)

🎬 Sinopse: Após um paciente cometer um suicídio brutal em sua frente, a psiquiatra Rose é perseguida por uma entidade maligna que muda de forma. Enquanto tenta escapar desse pesadelo, Rose também precisa enfrentar seu passado conturbado para sobreviver.

⌛ Duração: 1h 55m

▶️ Onde assistir: Prime Video

8. O Exorcismo de Emily Rose (2005)

🎬Sinopse: A jovem estudante Emily Rose começa a alucinar e ter surtos cada vez mais frequentes, que causam perda de memória. Católica praticante, ela aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Quem a realiza é o sacerdote de sua paróquia, o padre Richard Moore. Porém, Emily morre durante o exorcismo, o que faz com que o padre seja acusado de assassinato. A advogada Erin Bruner aceita pegar a defesa do padre.

⌛Duração: 1h 59m

▶️Onde assistir: Prime Video e HBO Max

9. Fale Comigo (2022)

🎬 Sinopse: Um grupo de amigos descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciado na emoção, um deles vai longe demais e abre a porta para o mundo espiritual.

⌛ Duração: 1h 35m

▶️ Onde assistir: Prime Video

10. Hell House LLC (2015)

🎬 Sinopse: Uma equipe de documentários investiga uma atração de uma casa mal-assombrada, mas a noite de estreia termina em terror.

⌛ Duração: 1h 23m

▶️ Onde assistir: Plex

11. Invocação do Mal 2 (2016)

🎬 Sinopse: Os famosos demonologistas Lorraine e Ed Warren viajam até o norte de Londres. Lá, eles ajudam uma mãe solteira que cria quatro filhos sozinha em uma casa atormentada por espíritos malignos.

⌛ Duração: 2h 14m

▶️ Onde assistir: Prime Video e HBO Max

12. Corrente do Mal (2014)

🎬 Sinopse: A jovem Jay leva uma vida tranquila quando um garoto com quem passou a noite lhe explica que ele carregava no corpo uma força maligna, transmissível às pessoas apenas pelo sexo. Agora, enquanto vive o dilema de carregar a maldição ou passá-la adiante, ela começa a ser perseguida por figuras estranhas que tentam matá-la e que não são vistas por mais ninguém.

⌛ Duração: 1h 40m

▶️ Onde assistir: Prime Video

13. Demoníaca (2020)

🎬 Sinopse: Em uma fazenda isolada de uma cidade rural, dois filhos chegam para se despedir do pai que está morrendo. Rapidamente, uma escuridão parece atingir a família, marcada por pesadelos e uma crescente sensação de que algo maligno se aproxima.

⌛ Duração: 1h 35m

▶️ Onde assistir: Prime Video e Apple TV

14. Abismo do Medo (2005)

🎬 Sinopse: Grupo de jovens amigas resolve fazer expedição a uma caverna. O deslizamento de uma rocha, porém, deixa as garotas presas com escassos suprimentos. À medida que cresce a tensão, elas descobrem que criaturas estranhas e malignas habitam o local.

⌛ Duração: 1h 33m

▶️ Onde assistir: Prime Video

15. Atividade Paranormal (2007)

🎬 Sinopse: Logo após se mudarem para uma nova casa, Katie e Micah ficam intrigados com o que parece ser uma presença sobrenatural que está agindo sobre o lugar. O casal decide capturar o possível fenômeno em vídeo, mas nenhum deles estava preparado para os acontecimentos que se seguem.

⌛ Duração: 1h 26m

▶️ Onde assistir: Prime Video

16. Babadook (2014)

🎬 Sinopse: Amelia, uma mãe solo atormentada pela violenta morte do marido, tenta lidar com o medo irracional do filho de que há um monstro à espreita na casa, mas logo descobre uma presença sinistra ao seu redor.

⌛ Duração: 1h 34m

▶️ Onde assistir: Prime Video

17. Um Lugar Silencioso - Parte II (2020)

🎬 Sinopse: A família Abbott precisa enfrentar os terrores do mundo exterior enquanto luta pela sobrevivência em silêncio. Forçados a se aventurar no desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças no caminho da areia.

⌛ Duração: 1h 37m

▶️ Onde assistir: Prime Video

18. A Autópsia (2016)

🎬 Sinopse: O corpo de uma mulher não identificada é descoberto em uma pequena vila na Virgínia. Eventos inexplicáveis começam a atormentar os donos do necrotério e os responsáveis por fazer a autópsia no cadáver.

⌛ Duração: 1h 26m

▶️ Onde assistir: Prime Video

19. Sobrenatural: Capítulo 2 (2013)

🎬 Sinopse: Renai e Josh Lambert estão prontos para suas vidas voltarem ao normal, mas não sabem que Josh está possuído. A fim de derrotar as forças malévolas em torno deles, Lorraine Lambert e seus amigos investigam o passado para salvar o futuro da família.

⌛ Duração: 1h 46m

▶️ Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix

20. Oddity - Objetos Escuros (2024)

🎬 Sinopse: Após o brutal assassinato de sua irmã gêmea, Darcy busca vingança aproveitando o poder de artefatos assombrados contra os responsáveis.

⌛ Duração: 1h 38m

▶️ Onde assistir: Apple TV

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)