Christina Aguilera afirma preferir não ser citada em livro de Britney Spears

Sucesso na indústria da música nos anos 2000 ao lado de Britney Spears, Christina Aguilera foi questionada durante o programa “Jimmy Kimmel Live”, desta segunda-feira (16), se gostaria de ser citada no livro de memórias da artista “A Mulher em Mim”, a ser lançado no dia 24 de outubro.

“Britney Spears tem um livro de memórias prestes a sair, você acha que vai estar nele?”, perguntou o apresentador. “Cara, não sei”, respondeu. Em seguida, Jimmy indaga se ela espera ser mencionada na obra. ‘Se espero? Espero que, você sabe, tudo esteja bem com ela, e que tudo esteja lindo. O futuro deve ser celebrado”.

Jimmy insiste no assunto e pergunta se Christina prefere estar dentro ou fora do livro. “Vamos colocar dessa maneira: Eu preferia que fosse você do que eu. Então espero que você esteja no livro. Você estará”, brincou.

Em 1990, as artistas estrelaram juntas no programa “O Clube do Mickey” e ao longo da carreira foram apontadas como rivais na mídia. Já em 2018, Christina admitiu ter ficado magoada ao ser vista como “a garota má”, mas apoiou Britney no movimento pela liberdade da cantora perante à curatela exigida pelo pai e ex-empresário, Jamie Spears.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da Coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)