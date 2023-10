Ex-modelo Cristina Mortágua pede ajuda nas redes sociais: 'Não tenho onde morar'

A ex-modelo e apresentadora Cristina Mortágua publicou vários stories no Instagram pedindo ajuda dos seguidores. A atriz garante não ter onde morar e afirma que irá procurar um abrigo, se não encontrar uma solução. Em setembro, a artista informou aos internautas que iria ficar afastada das redes sociais para tratar um quadro de crise de pânico.

VEJA MAIS

Cristina mora com a mãe e afirmou nas redes sociais que não está tendo condições de cuidar da idosa. Em uma das publicações, a ex-modelo disse que estava adoecendo por conta da mãe, já que está "doente das emoções".

"Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas preciso levar o Pito [cachorro de estimação] comigo. Me ajude", escreveu.

No último dia 15, Mortágua chegou a publicar imagens de um homem, identificado como Leandro, informando que ele tinha um acordo com ela e que deveria honrar com a promessa. Caso contrário, o caso seria levado à Justiça. Ainda na tarde desta terça-feira (17), a ex-apresentadora apagou todas as postagens referentes ao rapaz.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)