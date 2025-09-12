VÍDEO: Jason Derulo entra no ritmo do ‘treme’ ao lado de Viviane Batidão e Ingrid Ohara

A cantora Viviane Batidão usou as redes sociais, nesta sexta-feira (12), para compartilhar um vídeo em que aparece dançando o famoso “treme” ao lado do cantor e compositor norte-americano Jason Derulo e da atriz paraense Ingrid Ohara. A publicação chamou atenção pelo início descontraído do registro, quando Derulo surpreendeu ao falar “Égua, Pará”, expressão típica da região.

No conteúdo, os artistas aparecem juntos em clima de descontração, arrancando reações dos seguidores. “Acho que a gente já pode fazer esse hit do @jasonderulo em tecnomelody, né!? Dançar ele já sabe! É sal”, escreveu Viviane na legenda.

O encontro ocorreu na mesma semana em que a cantora compartilhou com os fãs que está participando de gravações na Rede Globo. Em postagem anterior, Viviane mencionou estar “fazendo história” na emissora, mas não revelou detalhes sobre a atração. “Obrigada, meu Deus por tudo e à equipe pelo convite e confiança. Vamos com tudo”, registrou em suas redes sociais.