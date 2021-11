VÍDEO: Boninho expõe Anitta fazendo ameaças nos bastidores de programa

O final de um ataque de Anitta nos bastidores dos Estúdios Globo veio a tona pelas mãos de ninguém menos que Boninho, o todo poderoso diretor de Gênero de Variedades da TV Globo. Boninho que é responsável pelos realities e vários programas de entretenimento divulgou no Instagram os bastidores do Black das Blacks, festival patrocinado por uma grande rede varejista, e filmou o momento em que Anitta dando um ataque no backstage em um ensaio para o programa especial da Multishow. As informações são do portal Em Off.

Boninho começou a interagir com os seguidores e mostrou o cenário do programa. “Olha aqui! Ensaiando para amanhã, Black das Blacks, Magalu às 22h da noite. Isso aqui, olhando. Vamos lá, Angélica! Isso aí! Senta aí a direção, muito texto”. Anitta quando percebe que está sendo filmada, responde constrangida. “Estou aqui resolvendo um babadinho”.

Antes de Anitta responder Boninho, é possível ouvir a cantora irritada com Angélica que faz parte da direção do programa. “Vamos ensaiar aqui o que a gente vai fazer, tá?”. Em outro momento é possível escutar a cantora ameaçando. “Eu vou xingar alguém”.