Anitta revela que irá cantar na final da Libertadores e que dará sorte ao Flamengo

Durante uma entrevista para o podcast 'Podcats', na noite de terça-feira (23), Anitta revelou que irá se apresentar na final da Libertadores, que acontecerá no sábado (27), com uma disputa entre Palmeiras e Flamengo, no Uruguai. Apesar de torcer para o Botafogo, a carioca confessou que traz forte para o time rubro-negro. As informações são do Uol.

"Eu vou cantar de novo na final da Libertadores, agora no sábado. Vai ser Flamengo e Palmeiras. Eu não sou Flamengo não, sabe? Eu sou Brasil... Eu sou botafoguense. Mas, assim, nas vezes em que eu fui para o Flamengo, o Flamengo ganhou, viu? (Nas vezes) Que eu cantei. O truque é: 'Eu vou, canto e vou embora'. Aí o Flamengo ganha. É uma loucura", disse a ‘Girl From Rio’.

Anitta se apresentou na decisão de 2019, quando de virada, o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1. "Estou achando que sou o pé de coelho deles. Se ganharem desta vez a gente vai comprovar que eu sou. Aí vou querer algum negócio de musa. Mesmo que eu seja Botafogo, vou querer alguma coisa. Porque toda vez que vou (o Flamengo) ganha", brincou.