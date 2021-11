Anitta revela ter sofrido com inflamação após relação sexual; entenda

Durante uma entrevista, Anitta fez algumas revelações sobre sua vida íntima e contou que sofre de uma inflamação que atinge a uretra (canal de saída da urina) e a bexiga, geralmente após a relação sexual. As informações são do G1 SP.

“Um problema péssimo que eu tenho é a cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível! E não tem nada a ver com bactéria, não, gente, é porque já socou muito lá e aí inflamou, entendeu?”, declarou a cantora.

No entanto, apesar da afirmação de Anitta sobre o problema ter relação com o tamanho do pênis do parceiro, especialistas apontam que a inflamação está relacionada com a posição da uretra da mulher. Por que por estar muito próxima do canal vaginal e do ânus, muitas vezes, bactérias são favorecidas e acabam entrando. Isso provoca inflamações.