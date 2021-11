Anitta e Arrascaeta começam a se seguir no instagram

Anitta e Arascaeta agora se seguem um ao outro no instagram. A artista já tinha mostrado interesse no jogador em um comentário feito na rede social. "E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", escreveu a dona do hit 'Girl from Rio'.

A coincidência é que ambos estarão no mesmo lugar neste sábado, 27. Ela irá cantar na abertura da final da Copa Conmebol Libertadores e ele, como representante do Flamengo, enfrentará o Palmeiras no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai.