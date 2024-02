Testamento de Angela Maria vira guerra entre viúvo e filhas da cantora

Seis anos após a morte de Angela Maria, a família da cantora continua uma briga constante por conta do testamento deixado por ela. De acordo com Fabíola Reipert, a cantora declarou no documento que metade de tudo o que teve ficaria com Daniel D'Angelo, agora viúvo da artista, e a outra metade seria dividida entre os quatro filhos adotados.

Porém, a divisão tem gerado brigas entre Daniel e as três herdeiras da cantora. O filho de Angela está ao lado do viúvo. Já as mulheres alegam que tentavam visitar a mãe e eram impedidas por Daniel.

O ex-marido de Angela diz que era a cantora quem não queria vê-las.

A colunista Fabíola Reipert teve acesso com exclusividade a um boletim de ocorrência feito em vida por Angela Maria contra as filhas. As herdeiras teriam pressionado a mãe a vender a casa em que morava, avaliada em R$ 1,8 milhão, e que agora está no testamento.