Viúva de Pelé e responsável por testamento do ex-jogador brigam na Justiça por parte da herança

Uma disputa judicial pela herança de Pelé envolve a viúva do ex-jogador, Márcia Aoki, e José Fornos, conhecido como Pepito, que foi assessor e empresário do craque por cerca de 50 anos. A questão gira em torno da remuneração de Pepito como testamenteiro do espólio deixado pelo Rei do Futebol.

A disputa começou quando Pepito solicitou à Justiça de São Paulo uma porcentagem de 5% sobre o valor da herança pela função de testamenteiro - valor que pode variar entre 1% a 5% dependendo da complexidade do caso. A defesa da viúva contestou o pedido, alegando que Pepito não tomou as medidas cabíveis como testamenteiro e que Pelé não estipulou nenhum valor específico.

"A função do testamenteiro é, principalmente, atuar em defesa do testamento quando há algum tipo de litígio entre as partes beneficiadas. Mas nenhuma das partes contestou o testamento. Nem a Márcia, nem os filhos do Pelé", afirmou Luiz Kignel, advogado que atua na defesa da viúva de Edson Arantes do Nascimento, em entrevista à Folha de São Paulo.

Pelé e Márcia Aoki estavam casados desde 2010. (Foto: Patrinha Sobrinho/Hospital Israelita Albert Einstein)

A juíza do processo, Suzana Pereira da Silva, decidirá sobre a remuneração de Pepito quando o inventário estiver concluído. O processo corre em segredo de Justiça na 2ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Santos e a disputa ressalta a complexidade das questões relacionadas à herança de uma das maiores personalidades do futebol mundial.

Pelé faleceu em dezembro de 2022, deixando sete filhos de diferentes relacionamentos. O processo de inventário continua em curso e a decisão judicial sobre a remuneração de José Fornos está pendente.

A viúva Márcia Aoki questiona o pedido de 5%, enquanto a defesa de Pepito alega que ele não foi informado sobre sua nomeação como testamenteiro imediatamente após a morte de Pelé. A decisão da juíza ainda não tem data para ser divulgada.