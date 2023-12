Mulher que pediu teste de DNA para comprovar ser filha de Pelé tem resultado negativo

O resultado do teste de DNA da mulher que pretendia ser reconhecida como filha de Pelé, falecido em dezembro de 2022 aos 82 anos, deu negativo, conforme informou um dos herdeiros do "Rei do futebol" à AFP nesta quarta-feira (20).

"Sim, já fizemos os exames e já confirmou que não é irmã da gente. Já fizemos tanto nós por um laboratório e ela também fez e confirmou que não existe parentesco", afirmou Edinho, um dos sete filhos do ex-jogador.

A existência da ex-futura herdeira, cujos detalhes da vida são escassos, tornou-se pública em março, quando parte do testamento de Pelé foi revelado. No referido documento, Pelé mencionou a possibilidade da existência de outra filha, que teria direito a uma parte dos 70% do patrimônio, o qual já está dividido entre outros sete filhos, explicou à AFP o advogado da viúva do ex-jogador.

O reconhecimento da paternidade dependia de um teste de DNA que não foi realizado quando Pelé ainda estava vivo, devido à pandemia e ao seu estado de saúde, confirmou o legista Luiz Kignel. Edinho, de 53 anos, encarregado dos trâmites relativos à herança de seu pai, afirmou que o resultado do teste foi obtido "há no máximo dois meses".

A mulher em questão seria a oitava filha reconhecida de Pelé, que faleceu em 29 de dezembro de 2022, em São Paulo, devido a um câncer. Edinho disse ainda que o processo para inventariar o patrimônio de seu pai e dividir a herança está em andamento sem contratempos.

"Está acontecendo de uma forma muito natural, com muita harmonia entre os irmãos", disse. "Com a Márcia (última esposa de Pelé, que tem direito a 30% dos bens) também, sem problema. Tudo o que foi determinado pelo meu pai será respeitado", acrescentou.

A fortuna estimada do Rei do futebol está avaliada em R$ 78 milhões. A família não confirmou esse valor nem forneceu qualquer outra informação. (France Press)