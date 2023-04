Pelé vira verbete em dicionário digital Michaelis; entenda o significado para o nome do jogador

O lendário jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, recebeu uma homenagem póstuma, nesta quarta-feira (26). O atleta foi oficializado como verbete do dicionário Michaelis. A honraria foi concedida ao Rei do Futebol, que faleceu em dezembro de 2022, aos 82 anos.

A inclusão do termo "Pelé" como adjetivo foi anunciada em um evento realizado em São Paulo e já está disponível na edição digital do dicionário. O verbete descreve "Pelé" como "que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único".

A Pelé Foundation liderou a campanha para incluir o verbete no dicionário, e celebrou a homenagem em uma publicação no Instagram: "Ele é o pelé do Basquete. Ela é a pelé do Tênis. A expressão que já era usada para se referir ao melhor naquilo que faz está eternizada nas páginas do dicionário! Juntos fizemos história e colocamos o nome do Rei do futebol na nossa língua portuguesa. Pelé, o significado de 'MELHOR'!".

A próxima edição impressa do dicionário também incluirá a explicação do termo "Pelé" como adjetivo. A homenagem ao maior jogador de futebol do mundo é uma justa honra por suas contribuições para o esporte e por seu legado como ícone do futebol brasileiro.