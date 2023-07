Enteada de Pelé é reconhecida como herdeira e entra no inventário do Rei do Futebol

O reconhecimento de Gemima Lemos MacMahon, enteada de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, como filha socioafetiva e uma das herdeiras do Rei do Futebol foi aceito por todos os seus filhos. O inventário está atualmente em andamento na 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, localizado no litoral de São Paulo.

Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos, após uma batalha contra o câncer no cólon. Gemima Lemos MacMahon é filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste. Quando Pelé se casou com Assíria, Gemima ainda era uma criança. Agora, a jovem solicitou o reconhecimento como filha socioafetiva de Pelé e, consequentemente, ser considerada uma das herdeiras.

VEJA MAIS

Em março, Joshua e Celeste solicitaram que sua irmã fosse reconhecida como filha socioafetiva do Rei do Futebol. Eles enviaram uma petição ao juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos.

A decisão dos herdeiros do ex-atleta, incluindo filhos, netos e viúva, foi unânime após a petição de Gemima. O reconhecimento já foi homologado, o que significa que ela agora tem os mesmos direitos dos outros herdeiros.

No documento da petição, os advogados Pythagoras Lopes de Carvalho Neto e Camila Monzani Gozzi afirmaram que os demais herdeiros e a viúva reconhecem que Gemima e Edson "desenvolveram, ao longo da vida, uma relação equiparável à paternidade, reconhecida atualmente pela legislação, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva".

Eles ainda ressaltaram que o artigo 1.593 do Código Civil estabelece que o parentesco, seja natural ou civil, surge a partir do laço consanguíneo ou de outras origens, incluindo o afeto.

"Esse é o caso de Gemima, que desde que sua mãe se casou com Edson no início dos anos 90, foi tratada por ele como filha e, portanto, hoje tem a legitimidade para ser reconhecida como herdeira neste processo", destacou o documento.