Morre Rinaldo Amorim, amigo de Pelé que foi ídolo em Palmeiras e Náutico

Faleceu na manhã desta quarta-feira (5), aos 82 anos, o ex-jogador de futebol Rinaldo Luís Dias Amorim, ponta-esquerda pernambucano que já jogou na seleção brasileira, onde se tornou amigo do Rei Pelé. Ele estava internado em um hospital de Recife (PE) há cerca de dois meses, para tratar uma anemia.

VEJA MAIS

O jogador iniciou sua carreira no Náutico, no início da década de 1960, onde conquistou o título do Campeonato Pernambucano, sendo o artilheiro da competição. Em 1964, chegou ao Palmeiras, onde atingiu seu auge. Pelo time, foram 61 gols em 166 partidas.

No mesmo ano jogou pela seleção brasileira na Copa das Nações, quando jogou ao lado do Rei Pelé. Chegou a participar de 11 partidas com a amarelinha, marcando cinco gols, além de uma assistência que lhe marcou:

“Eu, canhoto, uma vez dei uma bola de trivela, a bola foi e Pelé virou-se. Só vi o peito dele [mandando a bola para o gol]. Era negócio de cinema. Ele me pegou pela orelha: ‘Cabeção, você aprende muito rápido, viu?’”, relembrou o momento em entrevista concedida ao Globo Esporte após a morte do eterno camisa 10 da seleção brasileira.

Rinaldo ainda jogou no Fluminense, Alto Esporte, Coritiba, Treze e no União Barbarense, onde finalizou sua carreira como jogador.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)