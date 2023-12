Morte de Rei Pelé completa um ano; vídeo

A morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa um ano nesta sexta-feira (29). Aos 82 anos, o Rei do Futebol teve falência múltipla dos órgãos em decorrência de um câncer no cólon.

VEJA MAIS

Quando deu entrada no hospital, ainda em novembro do ano passado, o maior jogador de futebol de todos os tempos foi diagnosticado com uma confusão mental. A equipe médica também confirmou um quadro de anasarca (inchaço generalizado), de síndrome edemigêmica (edema generalizado) e de insuficiência cardíaca descompensada.

Nas redes sociais, o Santos divulgou um vídeo homenageando o maior jogador da história do clube.

Assista:

Com 1.283 gols na carreira, Pelé foi multicampeão por onde passou. Com a camisa do Santos, o craque conquistou seis edições do campeonato brasileiro, duas da Copa Libertadores da América, duas do Mundial Interclubes e 10 do Campeonato Paulista. Já com a camisa da seleção brasileira, o rei venceu três Copas do Mundo em 1958, 1962 e 1970, sendo até hoje o único atleta a conseguir esse feito.

Em dezembro de 2000, Pelé e Diego Maradona dividiram o prêmio de Melhor Jogador do Século da FIFA (Federação Internacional de Futebol). Originalmente, o prêmio pretendia basear-se em votos em uma pesquisa na internet, mas muitos observadores reclamaram que a natureza da pesquisa teria significado uma demografia distorcida de fãs mais jovens que teriam visto Maradona jogar, mas não Pelé.

Responsável por eternizar a camisa 10, o atleta também recebeu o prêmio da Bola de Ouro, da revista France Football, em sete oportunidades, nos anos de 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970.