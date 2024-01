Testamento: Zagallo deixa metade da herança para caçula e mostra descontentamento com outros filhos

O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceu em 5 de janeiro, deixou uma herança considerável para seus quatro filhos. No entanto, seu testamento revela um desejo específico de destinar metade dos bens apenas para o caçula, Mário César Zagallo. O ex-jogador também expressou descontentamento com três dos quatro filhos, acusando-os de tentativa de extorsão e anulação do inventário de sua esposa falecida, Alcina de Castro Zagallo. As informações são do Uol.

No testamento, Zagallo destinou 50% de seus bens integralmente para seu filho caçula, enquanto a outra metade foi dividida entre os quatro filhos, resultando em 12,5% para cada um. Assim, Mário César ficará com 62,5% da herança do tetracampeão, enquanto seus irmãos receberão 12,5% cada.

Zagallo afirmou que Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina tentaram anular o cumprimento do testamento de sua ex-esposa, o que gerou seu descontentamento com esses herdeiros. O ex-jogador faleceu aos 92 anos, deixando um legado como único tetracampeão mundial, conquistando títulos como jogador e treinador em diferentes Copas do Mundo.

O "Velho Lobo" também foi o último jogador vivo que foi titular na final da Copa do Mundo de 1958, onde o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2, tornando-se campeão mundial pela primeira vez na história. Sua morte representou o fim de uma era para o futebol brasileiro.