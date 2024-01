Após velório na CBF, corpo de Zagallo é sepultado em cemitério no Rio de Janeiro

O corpo de Zagallo foi sepultado na tarde deste domingo (7), às 17h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo. Aos 92 anos, o ex-jogador e técnico da Seleção Brasileira, que morreu no dia 5 de janeiro, foi velado pela manhã na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca. O evento, aberto ao público, contou com uma série de homenagens.

Inicialmente prevista como uma despedida restrita a familiares e amigos íntimos, a cerimônia no cemitério acabou sendo aberta para algumas pessoas presentes, após um velório emocionante que ultrapassou às cinco horas de duração na sede da CBF. No momento do sepultamento, Zagallo recebeu calorosos aplausos de todos os presentes.

O velório no Museu da CBF atendeu a um pedido dos familiares e contou com a presença de uma estátua em homenagem a Zagallo.

O evento foi marcado por visitas de diversas personalidades do futebol, incluindo Cafu, Bebeto, Jorginho e outros ex-jogadores campeões mundiais em 1970 e 1994, além de dirigentes de clubes.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, prestou suas condolências e destacou o legado de Zagallo. Às 14h, o local foi fechado para uma missa privada, reservada apenas a familiares e amigos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma coroa de flores.

A morte de Zagallo, aos 92 anos, ocorreu na noite de sexta-feira, em um hospital do Rio de Janeiro, devido a falência múltipla dos órgãos.

Mário Jorge Lobo Zagallo permanece como o maior vencedor da história das Copas do Mundo, com quatro títulos: duas como jogador (1958 e 1962), uma como treinador (1970) e outra como coordenador técnico (1994).