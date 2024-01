Silvio Santos manda instalar gerador em sua mansão após falta de luz em São Paulo

Recluso em sua mansão no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, aos 93 anos, Silvio Santos não tem como fugir das adversidades do dia a dia. No início de novembro de 2023, o dono do SBT foi um dos moradores atingidos pela falta de energia elétrica após a capital paulista ser atingida por um forte temporal. Na ocasião, mais de 2 milhões de pessoas ficaram no escuro na capital e em cidades da região metropolitana. Após o episódio, a situação se repetiu na casa do apresentador há poucos dias.

De acordo com o portal NaTelinha, na região da residência de Silvio Santos, alguns vizinhos que ficaram uma semana sem luz e devido as frequentes faltas de energia, o Homem do Baú tomou uma decisão importante: instalar um gerador.

Insatisfeito com o contratempo e preocupado com a repetição do problema, Silvio Santos tratou de se precaver e mandou instalar um gerador de energia elétrica em sua casa. O equipamento está na residência há poucas semanas. O gerador foi instalado na frente da casa, onde havia um jardim. Uma tela de proteção foi colocada na frente dele.

Em razão do tamanho da propriedade em que vive, é possível que o patriarca dos Abravanel tenha recorrido a até dois geradores. Vale lembrar que há vários modelos no mercado, a base de diesel e gasolina. Os equipamentos, das mais variadas marcas, marcas, tamanhos e potências, vão de 2 a 30 mil reais.