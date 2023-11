Silvia Abravanel revela que já foi expulsa de casa e levou surra de Silvio Santos

Em uma conversa reveladora no podcast "Bagaceira Chique", apresentado por Luciana Gimenez, Silvia Abravanel expôs detalhes de sua vida pessoal e polêmicos familiares. A apresentadora não poupou detalhes sobre a convivência com seu pai, Silvio Santos, e compartilhou lembranças de sua juventude.

A apresentadora revelou uma surra que levou do pai quando era criança. Na ocasião, Silvia disse que tentou enganar Silvio Santos, mas acabou sendo descoberta. "Uma vez eu tomei uma surra porque minha mãe ficava [mandando] 'vai tomar banho', [eu dizia] 'já vou'... Queria ficar assistindo televisão, tinha acabado de chegar da escola. Aí eu vi o carro do meu pai entrando na garagem e ele chegava sempre assoviando, e eu pernas para o que te quero para o banheiro... penteei o cabelo, coloquei o pijama, sentei na mesa", contou.

"Minha mãe [perguntou] 'você tomou banho?' Eu [disse] 'uhum'. Mentira não tem pernas, meu pai me pegou pela mão, vamos lá no banheiro, cheguei lá no banheiro o piso seco, quem não sabe mentir, não sabe mentir mesmo. Eu não molhei o chuveiro, não molhei a toalha, meu pai me deu uma surra, ligou o chuveiro gelado, me colocou debaixo de pijama e tudo, e me deixou sem jantar aquele dia", compartilhou a apresentadora.

Ainda durante a conversa com Luciana Gimenez, Silvia revisitou outro momento difícil de sua vida, revelando que foi expulsa de casa aos 16 anos por Iris Abravanel, segunda esposa de Silvio Santos. Segundo a apresentadora, ela foi morar no escritório do pai junto com os caseiros do local. "Fui convidada a me retirar, como um castigo. Minha mãe achava que eu estava naquela fase aborrecente. Eu me retirei porque não tinha opção", explicou Silvia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)