Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, assume namoro com sertanejo

A apresentadora Silvia Abravanel, de 51 anos, que é a filha número 2 de Silvio Santos, mostrou que segue apaixonada. Em clima de romance, ela mostrou o seu novo namorado.

Na noite dessa quinta-feria (14), Silvia apareceu na gravação do DVD Cabaré, com o cantor sertanejo Gustavo Moura, da dupla Gustavo Moura & Rafael.

VEJA MAIS

Na apresentação de Leonardo e Bruno & Marrone, na casa de show Vibra, em São Paulo, os dois fizeram alguns registros assistindo ao show.

Desde 2018 Silvia não assume um novo romance. Na ocasião, ela anunciou o fim seu casamento com o também cantor sertanejo Kleiton Pedroso de Abreu, com quem passou cinco anos antes. A filha de Silvio Santos também já foi casada de 1997 a 2002 com o empresário Murilo Abbas, com quem ela teve uma filha, Luana, e de 2004 a 2011 com o executivo Felipe Coimbra, com quem teve sua segunda filha, Amanda.