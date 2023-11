Silvia Abravanel perde a paciência com Patati Patatá no 'Teleton 2023'

A apresentadora Silvia Abravanel perdeu a paciência com o palhaço Patatá durante o Teleton 2023, no SBT, na manhã do último sábado (11). A dupla Patati Patatá esteve no programa também marcou presença pedir doações, mas a filha de Silvio Santos causou climão ao vivo.

Quando Patatá foi divulgar a chave pix e o e-mail para doações para o Teleton errou e foi interrompido pela apresentadora. "O pix é: 11 94311…", iniciou o palhaço. Logo em seguida, a ex-apresentadora do Bom Dia & Cia interrompeu. "Não! O pix, Patatá!".

Patati ainda chegou a brincar "Tinha que ser o Patatá…", falou. Patatá questionou. "O telefone também serve como pix, não serve?". Entretanto, Silvia respondeu. "A gente prefere o e-mail".

"Vai lá, o e-mail: doeteleton@aacd.com.br", detalhou o convidado, errando novamente no final do e-mail. Sem paciência, Silvia pediu para Machadinho, do SBT Games, pedir doações ao público.

"Machadinho, ajuda, por favor, o Patati Patatá? Fala, por favor, o e-mail para eles. Por favor", disparou. Patatá pediu para ir junto com ele, mas a herdeira do "Dono do Báu" negou. "Não! Você vai deixar ele falar sozinho, porque você embaralhou tudo. Por favor, Machadinho".

As doações para o Teleton 2023 podem ser feitas pelo site: www.teleton.org.br ou pela chave PIX para doeteleton@aacd.org.br.