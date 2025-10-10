Sanfoneiro Patrick Costa se apresenta em Belém no show da dupla e 'padrinhos' Henrique e Juliano

Belém recebeu na noite desta sexta-feira (10) uma das apostas da dupla sertaneja Henrique e Juliano: o sanfoneiro Patrick Costa, natural de Santa Izabel do Pará, que subiu ao palco do Mangueirão durante o show “Henrique e Juliano Exclusivo”. O músico foi descoberto por Henrique durante uma apresentação da cantora Mari Fernandez, em 2024, e convidado para integrar o escritório responsável pela gestão artística de grandes nomes do sertanejo.

Antes da apresentação, o radialista Makinho Pinheiro conversou com o artista e destacou o talento do paraense, além do vínculo com a cultura local. Ele ressaltou que Patrick traz consigo elementos da música e da gastronomia da região, como o 'tacacá e a maniçoba'.

Em entrevista, Patrick Costa afirmou se sentir em casa em Belém e demonstrou entusiasmo com a recepção do público. “Estou muito feliz em encontrar vocês novamente, agradecer ao Grupo Liberal e sentir o calor da galera paraense. Hoje vamos quebrar tudo aqui no Mangueirão, é um prazer ter todos curtindo com a gente", disse.

O sanfoneiro também comentou sobre sua trajetória recente e a energia que leva aos shows. “Sinto uma energia positiva, estou pronto para levar a nossa música pelo Brasil afora e espero que todos curtam cada momento das apresentações. É muito gratificante ter esse reconhecimento e carinho do público”, afirmou.